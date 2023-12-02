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عربي-دولي

روسيا تستأنف عملية إجلاء رعاياها وأقاربهم من غزة

Lebanon 24
02-12-2023 | 12:55
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أعلنت البعثة الروسية في فلسطين استئناف عملية إجلاء المواطنين الروس وأقاربهم الفلسطينيين من قطاع غزة اليوم.

 

وقالت البعثة: "استؤنفت جهود إجلاء المواطنين الروس وأقاربهم الفلسطينيين المقربين من قطاع غزة في 2 كانون الأول. وتجري العملية على خلفية الأعمال القتالية التي بدأت مرة أخرى أمس بعد هدوء دام أسبوعا".

 
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وأضافت: "بالتعاون مع زملائنا من سفارتينا في القاهرة وتل أبيب، والإدارات ذات الصلة بوزارة الخارجية الروسية ووزارة الطوارئ الروسية، بالإضافة إلى الإدارات الأخرى، نواصل العمل بكثافة على إجلاء المواطنين الروس وأفراد أسرهم من منطقة النزاع".

(وكالات)

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