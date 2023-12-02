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عباس يطالب «الجنائية الدولية» بتسريع ملاحقة «مجرمي الحرب الإسرائيليين»

Lebanon 24
02-12-2023 | 13:10
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طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتسريع التحقيقات وملاحقة "مجرمي الحرب الإسرائيليين".

 

وطالب الرئيس الفلسطيني خلال استقباله المدعي العام للمحكمة بمقر الرئاسة بمدينة رام الله: "بتسريع التحقيقات وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، باستهدافها المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها". 

 

وأضاف: "غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق شعبنا الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي".

 

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى "وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير المياه، والكهرباء، والوقود".

 

وجدد تأكيده "على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس". (وكالات)

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