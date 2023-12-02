غزة.. 80 بالمئة من معدات الإنقاذ دمرتها إسرائيل

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، تدمير 80 بالمئة من آليات ومعدات الإنقاذ جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب.

وقال المكتب في بيان، إن "المعدات والآليات التابعة لفرق الإغاثة والطوارئ والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إلى مناطق الكوارث والمجازر الأمر الذي يجعل كل المستهدفين في عداد الشهداء".

وتابع البيان: "نُحمّل الاحتلال والمجتمع الدَّولي وخاصة الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية التي وافقوا عليها ومنحوا الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذها بصمت".

وقال إن "القطاع الصِّحي، بحاجة فورية وعاجلة إلى إدخال المستشفيات الميدانية المُجهّزة طبياً حتى تُحاول إنقاذ عشرات آلاف الجرحى والمرضى الذين ذاقوا الويلات خلال حرب الإبادة الجماعية، وكذلك تحويل آلاف الجرحى من أصحاب الإصابات الخطيرة إلى المستشفيات في الدول العربية والإسلامية لتلقي العلاج".

ودعا المكتب إلى "إدخال مئات المُعدَّات والآليات لطواقم الإغاثة والطوارئ والدفاع المدني حتى يتمكنوا من انتشال مئات جثامين الشهداء التي مازالت تحت الأنقاض، وحتى يتمكنوا من رفع الرُّكام جرّاء قصف وهدم الاحتلال لمئات آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات والشوارع والمرافق المهمة".

(الأناضول)