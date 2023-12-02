تظاهرة في كييف للمطالبة بتسريح العسكريين

أفادت صحيفة "غرامودسو" الأوكرانية بخروج مظاهرة في وسط العاصمة الأوكرانية، مطالبة بتسريح العسكريين الذي أمضوا 18 شهرا في الخدمة.

وقال الصحيفة إن مئات الأشخاص شاركوا في المظاهرة التي خرجت في ميدان الاستقلال، معظمهم من أقارب العسكريين في القوات الأوكرانية الموجودين في منطقة العمليات القتالية.

ولا يحدد القانون الحالي في أوكرانيا حول "التجنيد والخدمة العسكرية" مدة الخدمة لأولئك الذين تمت تعبئتهم أثناء الأحكام العرفية، لذلك يطالب المتظاهرون السلطات بحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وتم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني من شأنه أن يحدد مواعيد نهائية لتسريح المقاتلين، لكن لم يتم النظر فيه بعد. (روسيا اليوم)