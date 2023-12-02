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عربي-دولي

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في "تل أبيب" ضد حكومة نتنياهو

Lebanon 24
02-12-2023 | 15:22
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تظاهر الآلاف في كافة أنحاء إسرائيل اليوم، مطالبين بالإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة، وتضامنا مع عائلاتهم للأسبوع الثامن على التوالي.

 

وبحسب موقع "ynet" العبري، تطالب عائلات 136 رهينة في غزة، بعقد اجتماع مع مجلس الوزراء الإسرائيلي بسبب استئناف القتال في القطاع.

  
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في غضون ذلك، تظاهر نحو ألف إسرائيلي في حيفا، من وسط الكرمل حتى مفرق حوريف، وطالبوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة.

 

وقال أحد المتظاهرين: "حان الوقت للنزول إلى الشوارع والمطالبة بحكومة مسؤولة ومدروسة وملتزمة بأمن مواطنيها، بدلا من حكومة كانت تذكرة دخولها الفساد والسيطرة على تويتر والاستعداد للتضحية بأي شيء من أجل زعيمها".

 

وهتف المتظاهرون ضد نتنياهو: "هو المسؤول، هو المذنب، يجب أن يرحل". (روسيا اليوم)

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