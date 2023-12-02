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نتنياهو يعلن: الحرب في غزة ستتواصل

Lebanon 24
02-12-2023 | 15:33
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن الحرب في قطاع غزة ستتواصل "إلى أن نحقق كامل أهدافها"، بما في ذلك إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس.

وأفاد في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ انقضاء مهلة هدنة استمرت 7 أيام: "استعد جنودنا خلال أيام الهدنة لتحقيق انتصار كامل على حماس".
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