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عربي-دولي

الخارجية التركية: وحشية إسرائيل في غزة لا يمكن وصفها بأنها دفاع عن النفس

Lebanon 24
02-12-2023 | 16:00
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أكدت الخارجية التركية، اليوم، أنه "من غير الممكن قبول الهجمات الإسرائيلية الوحشية ضد المدنيين في غزة على أنها دفاع عن النفس". 

 

وشدد متحدث الخارجية التركية "أونجو كجه لي" في بيان أن: تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شاهد على مواجهة إسرائيل مزيدا من المقاومة وزيادة في عدد الفلسطينيين المدافعين عن حقوقهم الجماعية والفردية، كلما واصلت تل أبيب قمع الفلسطينيين والقضاء على حرياتهم الأساسية.

 

وأشار إلى أن "أساس المشكلة الحالية يكمن في موقف إسرائيل الاحتلالي والعقلية التوسعية والإجراءات القمعية المتجاهلة تماما للقانون وحقوق الإنسان والمبادئ العالمية".

 

وقال كجه لي: "لا يمكن بأي شكل من الأشكال قبول الهجمات الوحشية التي تشنها قوة احتلال ضد السكان المدنيين". (الأناضول)

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