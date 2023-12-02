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وزير الدفاع الأميركي: المدنيون "مركز الثقل" في حرب غزة

Lebanon 24
02-12-2023 | 16:30
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أدلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم، بأقوى تصريحاته حتى الآن حول ضرورة أن تحمي إسرائيل المدنيين في غزة، واصفا إياهم بأنهم "مركز الثقل" في حرب إسرائيل مع حركة حماس.

 

وذكر أوستن: "في هذا النوع من القتال، مركز الثقل هو السكان المدنيين. وإن دفعتهم إلى أذرع العدو، فستجعل هزيمة استراتيجية تحل محل نصر تكتيكي".

 

وأضاف: "لذا، دأبت على أن أوضح لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية".

 

وتابع أوستن أن "سنواصل الضغط على إسرائيل من أجل حماية المدنيين وضمان التدفق القوي للمساعدات الإنسانية". (وكالات)

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