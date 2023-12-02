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عربي-دولي
خطوة لها دلالة كبرى.. إسرائيل توزع على جنودها "أوراق لعب" تحمل صور قادة "حماس"
Lebanon 24
02-12-2023
|
16:52
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وزّع الجيش الإسرائيلي على جنوده في قطاع غزة 10 آلاف مجموعة أوراق لعب، تحمل صور المطلوبين من حركة حماس، أسوة بما فعلته الولايات المتحدة في العراق بعد غزوه.
وعلى رأس المطلوبين في أوراق اللعب، يوجد قائد حركة حماس يحيى السنوار، بينما على ورقة "الجوكر" المطلوب الأول قائد الجناح العسكري للحركة محمد ضيف.
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كذلك، تضم أوراق اللعب التي تمثل المطلوبين لإسرائيل، صوراً لقيادات حركة حماس في الخارج، مثل إسماعيل هنية وخالد مشعل.
وتضم الأوراق أيضاً صور 10 مسؤولين في حماس، تمت تصفيتهم من قبل الجيش الإسرائيلي.
وترى مصادر أن أحد أهداف هذه الخطوة هو إيصال رسالة لقادة حماس، أن إسرائيل مصممة على مطاردتهم والوصول إليهم وتصفية الحركة.
وأكدت إسرائيل مراراً أن حربها على قطاع غزة تهدف إلى القضاء على حركة حماس.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح، أثناء وجود رئيس الموساد دافيد برنيع في الدوحة، أنه أصدر تعليماته للموساد بالعمل على تصفية قادة حماس في الخارج.
وكانت أجهزة الاستخبارات العسكرية الأميركية فعلت الشيء ذاته، في أعقاب غزو العراق عام 2003.
ووزعت على الجنود الأميركيين في العراق، أوراق لعب لمساعدتهم في التعرف على أعضاء حكومة الرئيس السابق صدام حسين.
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