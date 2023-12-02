Advertisement

عربي-دولي

بسكين ومطرقة روّع باريس... هذه تفاصيل الهجوم قرب برج إيفل

Lebanon 24
02-12-2023 | 23:26
A-
A+
Doc-P-1136913-638371822456906181.jpeg
Doc-P-1136913-638371822456906181.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، مساء السبت، إن شخصا لقي حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح بعد أن هاجم رجل فرنسي سائحين في وسط باريس بالقرب من برج إيفل.
وأضاف الوزير للصحفيين أن الشرطة ألقت القبض سريعا على الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما باستخدام مسدس صاعق.
Advertisement
وقال إن المشتبه به سبق وأن حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في عام 2016 بتهمة التخطيط لهجوم آخر وهو مدرج على قائمة مراقبة أجهزة الأمن الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية.
ووقع الهجوم حوالي الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش عندما هاجم الرجل اثنين من السائحين بسكين على بعد أمتار قليلة من برج إيفل، مما أدى إلى مقتل مواطن ألماني. وأثناء مطاردة الشرطة له هاجم شخصين آخرين بمطرقة قبل إلقاء القبض عليه.


وأوضح دارمانين أن المشتبه به أطلق صيحة التكبير وأخبر الشرطة بأنه منزعج لأن "الكثير من المسلمين يموتون في أفغانستان وفلسطين" وأنه منزعج أيضا من الوضع في قطاع غزة.
وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب إنه يتولى التحقيق في الواقعة.
ويأتي الحادث قبل أقل من ثمانية أشهر على استضافة العاصمة الفرنسية لدورة الألعاب الأولمبية. وقد تثير تلك الواقعة تساؤلات حول الوضع الأمني خلال الحدث الرياضي العالمي.
وتخطط العاصمة الفرنسية لإقامة حفل افتتاح غير مسبوق على نهر السين، قد يجذب ما يصل إلى 600 ألف متفرج. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:27 | 2023-12-03
03:54 | 2023-12-03
03:30 | 2023-12-03
03:03 | 2023-12-03
02:30 | 2023-12-03
02:24 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24