"ربنا يجيب لنا بشاير خير".. هذا ما صرّحت به عائلات رهائن بدو لدى "حماس"!

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وكان يوسف خميس الزيادنة وابناه، حمزة وبلال، وابنته عائشة، يعملون في مزرعة حوليت على حدود إسرائيل مع غزة حينما احتجزهم المسلحون مع أكثر من 200 إسرائيلي وأجنبي.وسُلمت عائشة وبلال خلال الهدنة التي استمرت 7 أيام بين إسرائيل وحماس والتي انتهت صباح الجمعة، لكن يوسف وحمزة ما زالا محتجزين ومعهما بدويان آخران هما فرحان القاضي وسامر الطلالقة.وقال كامل الزيادنة ابن عم يوسف: "كانت لحظات صعبة جداً، صحيح دايما كنا متأملين وكان عندنا أمل".وأضاف: "وإن شاء الله سيعود يوسف أيضا وحمزة وأيضاً لن ننسى فرحان القاضي وسامر الطلالقة المحتجزين أيضا. وأنا أناشد الصليب الأحمر ونطلب من كل الوسطاء الذين كانوا في الصفقات التي كانت قبل، قطر ومصر وأيضا الدول العربية والدول الغربية، أن يتم الإفراج عن يوسف وحمزة".وتابع: "وأيضا لن ننسى كل الأسرى أن يعود كل واحد منهم إلى بيت أهله، ولن ننسى سامر الطلالقة وفرحان القاضي إن شاء الله ربنا سيعيدهم أيضا لأهلهم، وإن شاء الله ربنا يجيب لنا بشاير خير".ويشكّل البدو العرب نحو أربعة في المئة من سكان إسرائيل، ويعيشون بشكل رئيسي في صحراء النقب في الجنوب وفي شمال فلسطين المحتلّة.وقال كامل إن العائلات تحث حماس على الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم، وأضاف: "هم شباب عرب. هم شباب مسلمون".وبينما ينتظرون، شأنهم شأن أسر الرهائن الآخرين المفرج عنهم خلال الهدنة التي استمرت أسبوعا، تساورهم مشاعر مختلطة. فحينما وردت أنباء الإفراج عن عائشة وبلال، أُقيم تجمع ضخم للأسرة والأصدقاء احتفلوا فيه حتى الليل.وفي سياق كلامه، قال كامل: "أجل إنها أجواء جميلة جدا هنا، لكنها فرحة منقوصة يعني حتى يتم لم شمل العائلة كلها يوسف أيضا وحمزة أيضا، وبعدها إن شاء الله سنقيم حفلة كبيرة وأكيد سنجتمع كلنا مع الأصدقاء ومع الأهل والأصحاب وكل من شاركنا هذه الأيام الصعبة التي مررنا بها".