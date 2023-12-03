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بالعبوات الناسفة... "حماس" تكشف عن عملية استهدفت 60 جنديا إسرائيليا

Lebanon 24
03-12-2023 | 02:01
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أعلنت حركة حماس، الأحد، عن تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.
 
وقالت حماس في بيان لها على تلغرام: "فجر الأحد تم رصد تمركز لعشرات من جنود الجيش الإسرائيلي (60 جنديا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرقي جحر الديك".
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وأضاف البيان: "زرعت الحركة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 صباحا تم تفجير العبوات".


وتابع: "تم إيقاع عدد كبير من الجنود الإسرائيليين قتلى".
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف قائد كتيبة الشجاعية التابعة لحماس.
 
وأضاف الجيش أن القائد المدعو وسام فرحات شارك بالتخطيط لهجوم 7 تشرين الاول. (سكاي نيوز)
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