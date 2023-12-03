"خفيفة" وتم إسقاطها في غزة.. هذه مواصفات مسيرة "سكاي لارك" الإسرائيلية!

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، يوم الجمعة 1 كانون الأول 2023، مشاهد لحطام المسيرة الإسرائيلية من طراز "سكاي لارك"، بعد إسقاطها من قبل مقاتليها في سماء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

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وتستخدم قوات المشاة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرة "سكاي لارك" في أعمال التجسس وجمع المعلومات، كما تمتاز بكونها طائرة من دون طيار، وهادئة ولا تحدث صوتاً عن بعد 10 أمتار.

وفي ما يلي إنفوغراف بمواصفات المسيرة "سكاي لارك":

1- هي طائرة من دون طيار

2- خفيفة الوزن (7 كيلوغرامات) وطولها 1.5 متراً

3- تُطلق من الكتف وتحدد أهدافها بدقة عالية

4- صنعتها الشركة الإسرائيلية "Elbit Systems"

5- هي من أحدث آليات التجسس لدى الجيش الإسرائيلي وتستخدمها كتائب المُشاة.

6- تكلفة الواحدة: 50 ألف دولار

7- مداها: 40 كيلومتراً

(عربي21)