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كلماتٌ مؤثرة جداً من صحافي فلسطينيّ.. ما قاله تقشعرّ له الأبدان! (صورة)

Lebanon 24
03-12-2023 | 02:30
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علّق الصحفي معتز العزايزة على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل جراء الحرب الإسرائيلية ضده منذ يوم 7 تشرين الأول الماضي، وقال: "انتهت مرحلة المخاطرة لنقل الصورة وبدأت مرحلة المحاولة للنجاة".
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وعبر حسابه على "إنستغرام"، لفت العزايزة إلى أن "مرحلة المخاطرة لنقل الصورة قد انتهت"، وأضاف: "لقد بدأت مرحلة المحاولة للنجاة.. لقد نقلت بما فيه الكفاية وأشهد الله أنه كان لوجهه وخدمة لوطني".
وأكمل: "نعيش الآن تحت بداية حصار داخلي لا يمكننا الخروج سواء بإتجاه الشمال أو الجنوب، الدبابات الإسرائيلية تحاصر المنطقة الوسطى من الشمال والجنوب، وضعُنا مأساوي لأبعد مما تتخيل".

وختم قائلاً: "تذكر أننا لسنا عبارة عن محتوى للمشاركة نحن شعب يقتل وقضية نحاول ألا تمحى عن الوجود يا وحدنا". (gulf365)
 
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صورة لمنشور الصّحافي العزايزة: 
 
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