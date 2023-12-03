كلماتٌ مؤثرة جداً من صحافي فلسطينيّ.. ما قاله تقشعرّ له الأبدان! (صورة)

علّق الصحفي معتز العزايزة على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل جراء الحرب الإسرائيلية ضده منذ يوم 7 تشرين الأول الماضي، وقال: "انتهت مرحلة المخاطرة لنقل الصورة وبدأت مرحلة المحاولة للنجاة".

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وعبر حسابه على "إنستغرام"، لفت العزايزة إلى أن "مرحلة المخاطرة لنقل الصورة قد انتهت"، وأضاف: "لقد بدأت مرحلة المحاولة للنجاة.. لقد نقلت بما فيه الكفاية وأشهد الله أنه كان لوجهه وخدمة لوطني".

وأكمل: "نعيش الآن تحت بداية حصار داخلي لا يمكننا الخروج سواء بإتجاه الشمال أو الجنوب، الدبابات الإسرائيلية تحاصر المنطقة الوسطى من الشمال والجنوب، وضعُنا مأساوي لأبعد مما تتخيل".



وختم قائلاً: "تذكر أننا لسنا عبارة عن محتوى للمشاركة نحن شعب يقتل وقضية نحاول ألا تمحى عن الوجود يا وحدنا". (gulf365)

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صورة لمنشور الصّحافي العزايزة: