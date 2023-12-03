كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ثابتة في دعمها للجهود الحربية الإسرائيلية ضد حماس.

وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "في تعليقه بعد ثلاثة أيام فقط من الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول، أعلن بايدن أننا "نعمل على زيادة المساعدات العسكرية الإضافية لإسرائيل، بما في ذلك الذخيرة والصواريخ الاعتراضية لتجديد القبة الحديدية"، نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

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وأضاف: "سوف نتأكد من أن إسرائيل لن تنفد من هذه الأصول الحيوية". وخلال الأيام التالية، زود بايدن إسرائيل بما قيمته مليارات الدولارات من الأسهم الأميركية، بل إنه خاطر بأمنه الشخصي بزيارة إسرائيل في 16 تشرين الأول، وأعلن في خطاب متلفز في 20 تشرين الأول عن طلبه للحصول على حزمة تمويل إضافية بقيمة 50 مليار دولار. وسيتضمن المبلغ الإضافي 10.6 مليار دولار لتجديد المخزونات التي كانت أميركا تزود بها قوات الدفاع الإسرائيلية، وذلك، على حد تعبيره، "لدعم إسرائيل في وقت حاجتها". ويتضمن الطلب أيضًا تخصيص 3.7 مليار دولار لوزارة الخارجية للتمويل العسكري ودعم السفارات".

وتابعت الصحيفة، "في غضون 10 أيام، كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن مشروع قانونهم الخاص لدعم إسرائيل. وكان اقتراح الحزب الجمهوري في مجلس النواب عبارة عن مشروع قانون قائم بذاته لا يحتوي على عناصر أخرى من اقتراح الإدارة، والذي تضمن أموالًا لدعم احتياجات أوكرانيا الدفاعية وتعزيز الردع الأميركي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. علاوة على ذلك، أدرج مشروع القانون الجمهوري في مجلس النواب التعويضات عن طريق خفض تمويل دائرة الإيرادات الداخلية. وليس من المستغرب أن يهدد بايدن باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون إذا تم تمريره في الكونغرس".

وأضافت الصحيفة، "مع ذلك، فمن الواضح أن إسرائيل، بطريقة أو بأخرى، ستتلقى مليارات الدولارات الأميركية، بالإضافة إلى 3.8 مليار دولار التي تتلقاها سنويا بموجب اتفاق أيلول 2016 بين واشنطن وتل أبيب. ونظراً لهذا الالتزام الأميركي الضخم باحتياجات إسرائيل الدفاعية والأمنية الملحة، فمن المثير للصدمة أن ميزانية الحرب الطارئة التي أصدرتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتو لا تقتصر على الاحتياجات الحرجة في زمن الحرب. نجح بتسلئيل سموتريش، وزير المالية اليميني المتطرف، في الحصول على دعم رئيس الوزراء نتنياهو لميزانية معدلة لعام 2023 والتي لا تقتصر على مبلغ 4.5 مليار دولار ستحوله الحكومة من برامج أخرى من أجل تمويل الاحتياجات الدفاعية الملحة، وأكثر من 3.6 مليار دولار لدعم الاحتياجات المدنية في زمن الحرب".

وتابعت الصحيفة، "عوضاً عن ذلك، تضيف أيضا 81 مليون دولار لنظام المدارس الخاصة لليهود المتشددين، و105 ملايين دولار لتحسين الأمن لمستوطني الضفة الغربية. وكان من المقرر توزيع هذه الأموال الإضافية في ميزانية سموتريتش الأصلية لعام 2023، ولكن تم تعليقها بعد هجوم 7 تشرين الأول. وصوت خمسة وزراء ضد خطة ميزانية سموتريش، بما في ذلك الجنرال بيني غانتس، العضو الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية ومجلس الوزراء الحربي في البلاد. ولم تكن معارضتهم مجدية، حيث يسيطر نتنياهو على الأغلبية في الحكومة المكونة من 38 وزيرا والمجلس التشريعي للكنيست".

وبحسب الصحيفة، "المال قابل للاستبدال. في الواقع، فإن سخاء أميركا تجاه إسرائيل في وقت حاجتها - والذي عبر عنه بايدن بقوة، حتى في مواجهة المعارضة المتزايدة من أعضاء حزبه - يتم تحويله لتلبية المطالب السياسية لشركاء نتنياهو المتطرفين في الائتلاف. لا توجد كلمة أفضل لوصف سلوك تل أبيب سوى وصف قمة الوقاحة. لا ينبغي لواشنطن أن تقف إلى جانب هذه الخدع السياسية الساخرة".

ورأت الصحيفة أنه "من غير المرجح أن يعرض نتنياهو ائتلافه للخطر بإقالة وزرائه المتطرفين. ومع ذلك، لا ينبغي لهذا أن يمنع البيت الأبيض من الرد بقوة على خدعة تل أبيب المتعلقة بالميزانية. يجب على الإدارة أن تطالب بتوجيه كل التمويل الأميركي الطارئ لإسرائيل فقط نحو احتياجاتها في زمن الحرب، وليس بهدف تمويل المكائد السياسية لحكومة نتنياهو. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على إدارة بايدن أن توضح أن الولايات المتحدة ستخفض، على أساس الدولار مقابل الدولار، كل الأموال التي سينفقها سموتريتش لتلبية مطالب اليهود المتشددين والمستوطنين".

وبحسب الصحيفة، "لم يحصل التمويل الأميركي الطارئ لإسرائيل بعد على موافقة الكونغرس، وبالتالي، يمكن للإدارة أن تعدل طلبها الإضافي بما يتناسب مع النفقات غير الدفاعية المخططة من قبل سموتريش دون التراجع عن التزامها البالغ 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات للدفاع عن إسرائيل على المدى الطويل. إذا كان هناك وقت لواشنطن لاتخاذ موقف متشدد بشأن كيفية توزيع إسرائيل للأموال التي قدمتها لها أميركا بسخاء على مدى عقود، فإن هذا هو الوقت المناسب الآن".