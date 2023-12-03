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الجيش الإسرائيلي ينشر خريطة جديدة... ويطالب سكان غزة باخلاء هذه المناطق

Lebanon 24
03-12-2023 | 03:03
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طالب الجيش الإسرائيلي، الأحد، سكان مناطق المحطة والكتيبة وحمد والسطر وبني سهيلا ومعن في قطاع غزة بإخلائها والتوجه إلى المناطق الآمنة.
 
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" خريطة التنقل قائلا: "حفاظاً على سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال إلى مآوي النازحين المعروفة في أحياء الفخاري، والشابورة والزهور وتل السلطان".
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طالب الجيش الإسرائيلي، السبت، سكان شمالي قطاع غزة في جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة بإخلاء منازلهم عبر محورين مركزيين إلى منطقة درج طوبه والمنطقة الغربية بغزة.


وجنوبا، طالب الجيش بإخلاء مناطق في خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن والقرارة، والتوجه إلى رفح ومنطقة المواصي الإنسانية.
 
 
واستأنفت إسرائيل العمليات القتالية، الجمعة، مع انتهاء الهدنة مع حماس والتي استمرت 7 أيام وتم تمديدها لمدة يومين، وشهدت الإفراج عن عشرات الأسرى والمحتجزين من الجانبين. (سكاي نيوز)
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