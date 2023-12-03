نشر مُنتج الأفلام والملاكم الإنكليزيّ جيسون ستاثام، صورة له مع زوجتهِ روزي هنتنغتون وايتلي أثناء تواجدهما داخل مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي - الإمارات العربيّة المُتحدة.

وعلّق آلاف المتابعين على المنشور الذي حاز على نحو نصف مليون تفاعل، مثنين على زيارة ستاثام للإمارات، كما أعربوا عن إعجابهم بالمسجد الذي زاره الممثل مع زوجته التي ظهرت بالحجاب الأبيض.