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عربي-دولي

شهداء بقصف إسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة

Lebanon 24
03-12-2023 | 04:27
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 7 أشخاص استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل في رفح جنوب قطاع غزة صباح الأحد.
وكانت مصادرُ طبية في القطاع قد أفادت، بمقتل أكثر من 150 مواطنا في حي الشجاعية، حيث تم قصفُ مربع سكني كامل قرب ديوان منتهى بعشرات القنابل.
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وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة.


ويواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف خان يونس جنوب القطاع بشكل عنيف، حيث قُتل وأصيب عشراتُ المواطنين جراء القصف.


وفي مخيم النصيرات، قُتل وأصيب عشراتُ المواطنين في غارات إسرائيلية، مساء السبت.
وفي السياق، أكدت وسائلُ إعلام فلسطينية، أن مربعات كاملة تم إخلاؤها في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إضافة إلى البلدات الشرقية، ما يضاعف أعدادَ النازحين بشكل كبير، موضحة أن المدفعية الإسرائيلية فصلت المحافظة الوسطى عن الجنوب.
وطالب الجيش الإسرائيلي سكان القرارة وخِربة خُزاعة وعبسان وبني سهيلة ومعن، بالإخلاء فورا والتوجه إلى منطقة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن خان يونس هي منطقة عمليات خطرة.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن من يرفض المغادرة من السكان سيتحمل مسؤولية مصيره. (سكاي نيوز)

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