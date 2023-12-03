شاب يستخدم "معلقة طبخ" لرفع الركام والأنقاض في غزة (فيديو)

فيما تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على وسط قطاع غزة وجنوبه مخلفة أعدادا كبيرة من القتلى، ووسط ضعف الإمكانيات المتوافرة وعجز طواقم الدفاع المدني في الوصول للضحايا بسبب القصف المستمر، يلجأ الفلسطينيون للبحث عن الأحياء أو الجثث بين الركام بوسائل بدائية للغاية.

فقد وثق مقطع فيديو في مدينة رفح - جنوبي القطاع - شابا يستخدم معلقة طبخ لرفع الركام والأنقاض لربما يجد أحياء أو جثثا لأصحاب المنازل المدمرة جراء القصف الإسرائيلي.





وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، إن طواقم الدفاع المدني لم تسلم من القصف الإسرائيلي، قائلاً "لا يمكننا التعامل مع الجثامين تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع في ظل القصف".

وأضاف، على صفحة وزارة الداخلية في غزة على تليجرام، "أن آلاف القتلى لا يزالون تحت الأنقاض، ولا نستطيع انتشالهم"، مناشداً بإدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني في غزة.

وأكد الرائد بصل وجود عجز كبير في الإمكانات والآليات.

بدوره، أكد المكتب الإعلامي في غزة مقتل 700 قتيل على الأقل جراء القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أكثر من مليون ونصف مليون نازح في قطاع غزة.

كما بلغ عدد القتلى، بعد أكثر من يومين من تجدد القصف الإسرائيلي على القطاع إثر انهيار الهدنة المؤقتة مع حركة حماس، أكثر من 16 ألف شخص. فيما جرح قرابة 35 ألفا آخرين منذ بدء الحرب الحالية. (العربية)