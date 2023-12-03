Advertisement

عربي-دولي

تهديد إسرائيليّ مباشر لهؤلاء القادة في "حماس".. من هم؟ (صورة)

Lebanon 24
03-12-2023 | 05:04
A-
A+
Doc-P-1136972-638372022421450026.jpg
Doc-P-1136972-638372022421450026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هدد الجيش الإسرائيلي 9 من قادة حركة حماس في المنطقة، ووضعهم أمام خيارين إما الإستسلام وإما القتل، وذلك غداة مجزرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، التي أدت إلى مقتل المئات. 
 
وفي بيان قال الجيش الإسرائيلي، "هذا البلاغ موجه لقادة كتيبة الشجاعية في حماس: اعتبروا هذا الإشعار إشعارا أخيرا.
Advertisement
‏إنكم جميعا مستهدفون. جيش الدفاع سيعمل بقوة شديدة للغاية في الحي من أجل تفكيك البنى التحتية الحمساوية الارهابية. أمامكم خياران:
‏الاستسلام ووضع أسلحتكم
‏البقاء ومواجهة مصير مشابه لذلك الذي واجهه وسام فرحات ويونس مشتهى".
 
وكانت القوات الإسرائيلية قالت صباح هذا اليوم إنها قتلت وسام فرحات بغارة على حي الشجاعية.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية أمس السبت غارات عنيفة على حي الشجاعية، ووصف الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، ما فعلته القوات الإسرائيلية بالمذبحة، بعدما قصفت 50 منزلا في الحي على رؤوس ساكنيها. (روسيا اليوم) 
 
الجيش الإسرائيلي يهدد قادة حماس في حي الشجاعية بغزة: الإستسلام أو القتل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:52 | 2023-12-03
09:42 | 2023-12-03
09:41 | 2023-12-03
09:00 | 2023-12-03
09:00 | 2023-12-03
08:30 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24