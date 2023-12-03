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عربي-دولي

استقرت في ظهره وحسمت مستقبله.. إليكم جديد فلسطيني أصيب بهجوم غادر في أميركا

Lebanon 24
03-12-2023 | 06:13
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تعرض الشاب الفلسطيني هشام عورتاني، البالغ من العمر 20 عاماً، أواخر الشهر الماضي لهجوم مباغت حين كان برفقة 2 من أصدقائه، يتمشون في أحد شوارع فيرمونت في الولايات المتحدة. 

فبعد أن انقض عليهم رجل أربعيني بمسدسه وأطلق رصاصه نحوهم، انقلبت حياة هشام رأساً على عقب.
 
وفي جديد تطورات تلك القضية، كشف باسل عورتاني أنه قضى الأسبوع الماضي في بيرلينغتون مع ابن عمه هشام وصديقيه اللذين تعافيا بعد إصابتهما.

إلا أنه أكد أن إصابة هشام غيرت حياته من دون رجعة. وكتب في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" اليوم الأحد قائلا: "بينما كنت أدعو من أجل نتيجة أفضل، تبين أن إصابة هشام قلبت حياته. فقد تسببت الرصاصة التي استقرت في عموده الفقري في شلله من الصدر إلى الأسفل".

وأردف: "أمام هشام رحلة طويلة".
 
إلى ذلك، أوضح أنه تم إطلاق حملة تبرع من أجل مساعدة ابن العشرين عاماً ودعمه في رحلة الآلام هذه التي تتظره. وختم قائلا إن تعامل هشام مع تلك الحاثة كان مذهلاً للغاية، معربًا عن أمله بأن " يجعل المستحيل ممكنًا". (العربية) 
 
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