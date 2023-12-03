الجبهة الشرقية تنهار من زيلينسكي.. هل تنقذه خطة التحصينات؟

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ويسعى كلا الطرفين إلى تحقيق مكاسب على الأرض قبل توغل الشتاء القارس، مع العمل على إعادة حشد قواتهما في النزاع الذي لم يشهد أي تغيير يذكر على الخطوط الأمامية في الأشهر الأخيرة من الحرب المستمرة لقرابة العامين. ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جدد دعوته للقوات المسلحة بضرورة تسريع بناء التحصينات في القطاعات الرئيسية التي تتعرض لضغط من القوات الروسية، خاصة في شرق البلاد.ويسعى كلا الطرفين إلى تحقيق مكاسب على الأرض قبل توغل الشتاء القارس، مع العمل على إعادة حشد قواتهما في النزاع الذي لم يشهد أي تغيير يذكر على الخطوط الأمامية في الأشهر الأخيرة من الحرب المستمرة لقرابة العامين.

وكانت لعبة التحصينات التي يسعى زيلينسكي، إلى تنفيذها قامت بها القوات الروسية بالفعل في خطوة استباقية حيث قامت ببناء تحصينات قوية، وزرعت ألغاما في المناطق التي سيطرت عليها منذ تدفقها عبر الحدود في شباط 2022؛ وكانت تلك الدفاعات عاملا رئيسيا في عرقلة الهجوم المضاد الأوكراني المستمر منذ حزيران الماضي.

ويقول مدير مركز "جي سي إم" للدراسات ومقره موسكو آصف ملحم إن أوكرانيا الآن تعيش حالة من التخبط لمعظم الوقت.



ويوصي العديد من الخبراء العسكريين في كييف بالتراجع إلى الخطوط الخلفية وبناء تحصينات قوية، في الشرق الأوكراني بمقابلة الهجوم الروسي، لا سيما أن الطبيعة الجوية وسوء أحوال الطقس تفرض حالة من شبه الثبات القتالي على الأرض مع صعوبة حركة الدبابات والآليات العسكرية وناقلات الجنود.



ويُضيف ملحم، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أوكرانيا باتت معتمدة بشكل أساسي في استراتيجيتها القتالية المقبلة على "الانتظار"، ومواصلة الدعم الغربي قوافله صوب كييف، يأتي ذلك في ظل حاجة أوكرانيا الماسة إلى طائرات (إف 16) وذخائر صاروخية وكلها لن تتم قبل العام الجديد 2024.



ويستعرض ملحم عوامل تجبر أوكرانيا على بناء تحصينات قوية في مناطق الشرق وهي:

- قوة التحركات الروسية في مناطق الشرق وحصار أفدييفكا كمنطقة صناعية استراتيجية لأوروبا كلها كونها تحتوي أكبر مناجم فحك الكوك قد يعبد الطريق أمام سقوط مناطق جديدة بيد الروس.

- انشغال القوى الغربية بزعامة الولايات المتحدة بحرب غزة وتوجيه مسارات الدعم إلى إسرائيل.

- الانسحاب إلى خطوط خلفية وبناء التحصينات القوية سياسة تظنها أوكرانيا رادعة أمام الروس في ظل سوء الطقس بالشتاء وصعوبة التحركات.

- تعديل قوانين الجندية في أوكرانيا وسن الاحتياط يجبر كييف على اللجوء إلى تحصينات في مواجهة روسيا على طول المواجهات مع تراجع في عدد القوات المحاربة.