إسرائيل تكشف "مفاجأة" تتعلّق بالرهائن لدى "حماس"... ماذا أعلنت؟

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أعلنت إسرائيل أن عددا من رهائنها في قطاع غزة "ماتوا في الأسر"، وفق تقرير نشرته صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.وقالت "جيروسالم بوست" إن لجنة طبية مكونة من 3 أشخاص فحصوا مقاطع الفيديو من هجوم 7 تشرين الاول الذي شنته حماس، بحثا عن "علامات إصابات قاتلة بين المختطفين، والمقارنة مع شهادة الرهائن الذين أطلق سراحهم خلال الهدنة".وأكدت مسؤولة وزارة الصحة التي ترأس اللجنة هاجر مزراحي، أن "ذلك يمكن أن يكون كافيا لتحديد أن الرهينة مات، حتى لو لم يعلن أي طبيب ذلك رسميا".وأضافت لإذاعة "كان" الإسرائيلية: "تحديد الموت ليس بالأمر السهل على الإطلاق، وبالتأكيد ليس في الوضع الذي يحيط بنا".لكنها أضافت أن اللجنة "تستجيب لرغبة عائلات رهائن في غزة في معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات".وقالت مزراحي إنها وزملاءها من أعضاء اللجنة "شاهدوا المقاطع التي صورها مسلحو حماس أنفسهم، والتي التقطها مشاهدون بالهواتف المحمولة، ولقطات كاميرات المراقبة الخاصة باحتجاز الرهائن، مرارا وتكرارا".وأضافت: "سمح ذلك برسم خريطة للجروح التي تهدد الحياة، واكتشاف أي توقف في التنفس، أو ردود الفعل الأساسية الأخرى". (سكاي نيوز)