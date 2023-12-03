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عربي-دولي

تكتيك جديد... هكذا تُخطّط إسرائيل لـ"القضاء على حماس"

Lebanon 24
03-12-2023 | 09:00
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ذكر موقع "الحرة"، أنّ مصادر قالت لصحيفة "غارديان" البريطانية، إن ّهجوم إسرائيل المقبل على جنوبي قطاع غزة، "مبني على معلومات استخباراتية مستمدة من مئات المسلحين الذين تم اعتقالهم خلال القتال شمالي القطاع، مما سيسمح للجيش الإسرائيلي بالعثور على قادة حماس وقتلهم".
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ويعتقد السياسيون والجنرالات في إسرائيل، أن القضاء على كبار القادة لاسيما زعيم الحركة في القطاع يحيى السنوار يشكل "أفضل فرصة" للقضاء على الحركة المتجذرة بعمق في غزة، بعد ما يقرب من عقدين من سيطرتها التامة على القطاع.

وأكد مسؤولان عسكريان لديهما معرفة باستراتيجية المرحلة المقبلة، للصحيفة البريطانية، أنه "سيكون هناك تركيز مكثف على استخدام المعلومات الاستخباراتية الجديدة، لاستهداف قادة حركة حماس".

ويقول منتقدون للعملية العسكرية الإسرائيلية، إن الاستراتيجية الجديدة "لن تفعل الكثير لتقليل التكلفة المرتفعة في أرواح المدنيين" الذين يقتلون في غزة. (الحرة)
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