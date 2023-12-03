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عربي-دولي

أرندولد شوارزنيغر دعم الإسرائيليين بـ"نسر".. فحصل منهم على صورة "كلب"

Lebanon 24
03-12-2023 | 10:00
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جدد الممثل الأميركي أرنولد شوارزنيغر دعمه لإسرائيل، حيث التقى في لوس أنجلوس، عائلات 3 أشخاص تحتجزهم حماس في قطاع غزة، وذلك في إطار الدعم لعائلات الأسرى الإسرائيليين بعد هجوم السابع من تشرين الاول.
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وقال بطل كمال الأجسام وحاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية السابق، الذي أعلن نفسه "صديقاً للشعب اليهودي وإسرائيل"، إنه يريد إيصال رسالة بعدم التخلي عن أولئك الذين ما زالوا أسرى لدى حماس.

كما قدم أرنولد شوارزنيغر للعائلات تمثالا من البرونز على شكل نسر كهدية.

وأوضح قائلاً: "لماذا النسر؟ لأنه يمثل شيئا يحلق عاليا، الشيء المثير في الأمر هو أن النسر لا يستطيع الطيران إلا مع الريح، لذلك فإن ما أقوله اليوم هو أن يكون بقية العالم بمثابة الريح للشعب الإسرائيلي، لجعلهما يطيران عاليا".

في المقابل، أهدى الحاضرون شوارزنيغر قلادة رسم عليها صورة كلب منقوشة بعبارة "أحضرهم إلى المنزل الآن"، التي ترمز إلى رغبتهم في تحرير الأسرى. (العربية)

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