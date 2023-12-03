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تعرض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لانتقادات شديدة بعد تعليق على قضية المحامي الإسرائيلي يوفال كاستلمان الذي أطلق النار على منفذي عملية القدس قبل أن يقتل بالخطأ على يد جنديين.وسئل نتنياهو عن الحادث في ما يتعلق بسياسة توزيع الأسلحة التي ينتهجها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فأجاب: "إن وجود مدنيين مسلحين غالبا ما ينقذ الأرواح ويمنع وقوع كارثة كبرى، وفي الوضع الحالي، ينبغي الاستمرار في هذه السياسة. قد ندفع ثمن ذلك، هذه هي الحياة".وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن كلمات نتنياهو تسببت في ردود فعل كثيرة من كافة الأطياف السياسية الإسرائيلية، إلى جانب غضب كبير من أفراد عائلة القتيل، الذين طالبوا بإجراء تحقيق أكثر شمولا في شبهة القتل، بعد أن وصفوا ما حدث بكاستلمان بأنه "إعدام". (روسيا اليوم)