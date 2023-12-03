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عربي-دولي

خبير أميركي يكشف: "الخيار الوحيد" أمام أوكرانيا هو الاستسلام

Lebanon 24
03-12-2023 | 10:32
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قال لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، إن المفاوضات مع روسيا لن تنتهي إلا باستسلام أوكرانيا.

وتساءل جونسون خلال مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على موقع يوتيوب، "لماذا يجب على روسيا أن تتفاوض الآن؟ ولماذا ينبغي عليها أن تفعل ذلك؟ إنهم لا يخسرون في ساحة المعركة، وهم لا يعانون من خسائر كارثية، واقتصادهم يزدهر بوتيرة سريعة، وهم قادرون على تلبية احتياجات الجبهة من السلاح والذخائر، بل وأكثر من ذلك".
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وأضاف الخبير، أن "أوكرانيا تخسر، وخسارتها من الصعب تحملها، فهي تفقد البشر والموارد، بالإضافة لخسارتها للأراضي.. إن المفاوضات الوحيدة التي يمكن لروسيا أن تجريها هي المفاوضات بشأن استسلام أوكرانيا".

وفقا للخبير، المفاوضات مع روسيا لن تتم إلا بشروط الكرملين، وأوكرانيا في المستقبل "لن تتراجع عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي فحسب، بل ستتخلى عن مدن معينة، مثل أوديسا وخاركوف".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لا ترى أي إشارات سواء من كييف أو من الدول التي تقف خلفها حول استعدادها للتحرك نحو تسوية سياسية. (روسيا اليوم) 
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