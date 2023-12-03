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عربي-دولي

تطوّر طارىء في غزة... الجيش الإسرائيليّ يبدأ عمليّة بريّة في خان يونس

Lebanon 24
03-12-2023 | 10:50
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أفادت "سكاي نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق عملية برية في شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت أن قوات مشاة ومدرعات بدأت بالعمل في منطقة شمالي خان يونس. (سكاي نيوز)
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