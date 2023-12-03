تطوّر طارىء في غزة... الجيش الإسرائيليّ يبدأ عمليّة بريّة في خان يونس

أفادت "سكاي نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق عملية برية في شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وأوضحت أن قوات مشاة ومدرعات بدأت بالعمل في منطقة شمالي خان يونس. (سكاي نيوز)

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