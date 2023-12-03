Advertisement

عربي-دولي

بسبب الأوضاع الراهنة.. الدنمارك تستعين بالجيش لتأمين هذه المواقع

Lebanon 24
03-12-2023 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1137079-638372244953729275.jpg
Doc-P-1137079-638372244953729275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أنه سيتمّ تعبئة الجيش لمساعدة الشرطة في نشاطها الأمني حول المواقع "اليهودية والإسرائيلية" في كوبنهاغن.

وقال وزير الدفاع الدنماركي ترولس لاند بولسين "يفرض الوضع في إسرائيل وقطاع غزة ضغطًا شديدًا على موارد الشرطة. في هذا السياق، تقرّر أن القوات المسلحة ستدعم مراقبة المواقع اليهودية والإسرائيلية في كوبنهاغن"، على غرار الكنيس والسفارة الإسرائيلية.
Advertisement

وسيُنشر جنود اعتبارًا من السادس من ديسمبر لمدة غير محدّدة بعد، وسيُعاد تقييم الاحتياجات بانتظام، حسبما أورد الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

وأدّت عدة تظاهرات ردًا على الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس، إلى جانب حرق نسخ من المصحف في الدولة الاسكندنافية إلى زيادة ضغط العمل على الشرطة الدنماركية.

من جهته، قال وزير الدفاع بيتر هاملغارد "نحن في وضع أصبح فيه التهديد الإرهابي الذي يُثقل كاهل الدنمارك خطيرًا".

وأضاف "أدّى النزاع في الشرق الأوسط إلى زيادة غير مقبولة على الإطلاق في معاداة السامية وانعدام الأمن بين اليهود في الدنمارك".

ويقيم بين ستة آلاف وثمانية آلاف شخص يهودي في الدنمارك، بحسب معهد الشؤون الخارجية المستقل.

المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:02 | 2023-12-03
14:00 | 2023-12-03
13:12 | 2023-12-03
12:42 | 2023-12-03
12:27 | 2023-12-03
12:18 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24