قتيلان في خيرسون وكييف تعلن إسقاط صاروخ روسي موجّه

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قُتل شخصان وأُصيب سبعة آخرون بجروح في ضربات روسية في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، على ما أعلنت السلطات التي أكّدت أنها أسقطت صاروخًا موجّهًا وعشر مسيّرات من أصل 12 أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد.وقُتل رجل يبلغ 78 عامًا في قصف على قرية سادوفي، حسبما قال رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون رومان مروتشكو.وتقع هذه القرية على ضفاف نهر دنيبرو الذي يمثّل خط الجبهة في المنطقة، وتحتل القوات الروسية الضفة اليسرى للنهر.وقُتلت امرأة "كانت في الشارع" في ضربات أخرى على عاصمة المنطقة خيرسون، بحسب مكتب المدعي العام المحلّي.وقال رومان مروشكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة خيرسون "حتى هذه الساعة، قُتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في منطقة خيرسون نتيجة قصف قوات الاحتلال الروسية".وشارك مقطع فيديو يظهر ما يبدو أنه فجوة كبيرة في واجهة مبنى شاهق، وأجزاء من الحطام المتناثر على الأرض أدناه.ليلًا، استخدمت القوات الروسية 12 مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع التي تعتمدها موسكو بشكل متكرر ضدّ جارتها، على ما أكّد سلاح الجو الأوكراني الذي قال إنه أسقط عشرة منها.وأُسقط كذلك صاروخ من طراز Kh-59، وفق التقرير اليومي لسلاح الجو الأوكراني.