الجنائية الدولية: سنكثف التحقيقات في الأراضي الفلسطينية

بعد زيارته المنطقة للمرة الأولى منذ تعيينه، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأحد، أن مكتبه "سيكثف جهوده للمضي قدماً في تحقيقاته" في الأراضي الفلسطينية.



وزار خان مسؤولين فلسطينيين في رام الله، بينهم الرئيس محمود عباس. وقال عن الحرب في غزة إن القتال في "المناطق المكتظة بالسكان، حيث يتواجد المقاتلون بشكل غير قانوني بين السكان المدنيين، هو أمر معقد بطبيعته، لكن المساعدات الإنسانية الدولية يجب أن تتواصل، والجيش الإسرائيلي يعرف القانون الذي يجب تطبيقه"، وفق أسوشييتد برس.

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هجمات المستوطنين

كما أضاف في بيان مكتوب صدر بعد زيارته، أن إسرائيل "قامت بتدريب محامين يقدمون المشورة للقادة ونظام قوي يهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي. ويجب أن تخضع الادعاءات الموثوقة بارتكاب جرائم خلال الصراع الحالي للفحص والتحقيق المستقل وفي الوقت المناسب".



كذلك أعرب عن "قلقه العميق" إزاء "الزيادة الكبيرة في حوادث هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مشدداً على أنه "لا يمكن لأي إسرائيلي مسلح بأيديولوجية متطرفة وبندقية أن يشعر بأنه قادر على التصرف بهذه الطريقة، والإفلات من العقاب مما ارتكبه بحق المدنيين الفلسطينيين".



"أدلة موضوعية"

ودعا خان إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، مؤكداً أن مكتبه "يواصل التحقيق في هذه الحوادث بتركيز ومثابرة".



كما أشار إلى أنه سيسعى إلى العمل مع "جميع الجهات الفاعلة" في الصراع "لضمان أنه عندما يتخذ مكتبي إجراء، يتم ذلك بناء على أدلة موضوعية يمكن التحقق منها والتي يمكن أن تخضع للمراجعة في قاعة المحكمة والتأكد من أنه عندما نفعل ذلك يكون لدينا احتمال واقعي للإدانة".