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إقتصاد
الحرب في غزة... كم بلغت الخسائر الاقتصادية؟
Lebanon 24
03-12-2023
|
12:27
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تسببت الحرب في غزة بإحداث خسائر تصل قيمتها إلى نحو 700 مليون دولار في القطاع.
وقال مدير الاحصاءات في الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، محمد قلالوة، إن الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة بلغت حوالي 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب.
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وأضاف قلالوة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، الأحد، أن 147 ألف عامل توقفوا عن العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى توقف 56 ألف منشأة عن العمل.
وتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في قطاع غزة الى حوالي 90 بالمئة، وارتفاع البطالة لحوالي 65 بالمئة، لافتا إلى أن نسبة التضخم بلغت حوالي 12 بالمئة على السلع والخدمات.
وقال قلالوة إن الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة منذ عام 2007 بلغت حوالي 35 مليار دولار دون احتساب آثار الحرب الحالية.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
إقتصاد
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