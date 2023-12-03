الحصيلة مرشحة للارتفاع... 20 قتيلاً إثر انزلاقات تربة في تنزانيا

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قتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب 70 آخرون بجروح في انزلاقات تربة ناجمة من أمطار غزيرة في شمال تنزانيا، على ما أفادت مسؤولة في المنطقة المتضررة، مؤكدة أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، بحسب وكالة "فرانس برس".وانهمرت أمطار غزيرة منذ السبت على مدينة كاتيش في شمال تنزانيا الواقعة على بعد حوالى 300 كيلومتر شمال العاصمة دودوما على ما أعلنت مفوضة منطقة هانانغ جانيث مايانجا، موضحة "قتل حتى الآن عشرون شخصا" وأصيب سبعون آخرون بجروح".