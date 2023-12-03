"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير الفلبين

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تفجير خلال قداس كاثوليكي جنوبي الفلبين، الأحد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة حوالي 50، وفق السلطات.



وفي بيان نشر عبر قنواته على منصة "تلغرام"، تبنى التنظيم الهجوم في مدينة ماراوي، الذي تم باستخدام عبوة ناسفة.

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وفي وقت سابق من الأحد، وقبل إعلان التنظيم مسؤوليته عن الهجوم، ندد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن بـ"الأفعال الطائشة والشنيعة التي ارتكبها إرهابيون أجانب".



وعززت الشرطة والجيش إجراءاتهما الأمنية في جنوب البلاد ومحيط العاصمة مانيلا.



وقال وزير الدفاع الفلبيني غلبرتو تيودورو في مؤتمر صحفي، إن عمليات إنفاذ القانون "ستستمر بلا هوادة لتقديم مرتكبي هذا النشاط الإرهابي إلى العدالة".



وأضاف تيودورو أن هناك "مؤشرات قوية على وجود عنصر أجنبي" في التفجير، رافضا تقديم تفاصيل إضافية.