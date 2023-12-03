هجوم يشتبه أنه أميركي.. مقتل 5 من جماعة عراقية مسلحة بكركوك

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأحد، بسقوط 5 قتلى جراء استهداف مقرات عسكرية للفصائل المسلحة العراقية في مدينة كركوك، في ضربة يشتبه أنها أميركية.



كما قالت المصادر إن قصفا مجهولا طال مقرات عسكرية للفصائل المسلحة العراقية في المدينة الواقعة شمال البلاد.

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وأفادت بمقتل 5 أعضاء من جماعة مسلحة عراقية قرب كركوك، فيما يشتبه بأنها ضربة أميركية وسط محاولة إطلاق صاروخ.



الرد الأميركي يتغير

وكانت مجموعات مسلّحة سورية وعراقية مدعومة من إيران قامت على مدى الفترة الماضية باستهداف قواعد للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضدّ تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.



وكان مايلز كاغينز، العقيد الأميركي المتقاعد والمتحدّث السابق باسم التحالف الدولي قال في لقاء سابق مع لـ"العربية.نت" أن "الردّ الأميركي قد يتغير ويصبح أكثر عنفاً إذا ما استهدفت تلك الميليشيات المنشآت الدبلوماسية الأميركية في المنطقة أو قتلت جنودها.



لكنه أوضح أنه "في الوقت الحالي لا تريد واشنطن شنّ حملة قصفٍ موسعة لتوجيه ضرباتٍ قاسية لتلك الميليشيات في سوريا والعراق".



وتابع العقيد الأميركي الذي خدم لمدة ثلاث سنوات ضمن الجيش الأميركي في العراق والذي يعمل حالياً لدى معهد "نيولاينز" للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، قائلا إن "الاستهداف الأميركي جوّياً لتلك الميليشيات سوف يردعها عن مواصلة هجماتها".