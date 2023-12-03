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مدعي عام فرنسا: منفذ هجوم برج إيفل بايع داعش

Lebanon 24
03-12-2023 | 14:52
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كشف مسؤول الادعاء المعني بشؤون مكافحة الإرهاب في فرنسا جون فرانسوا أن المشتبه به في تنفيذ هجوم قرب برج إيفل بباريس مساء السبت أعلن مبايعته لتنظيم داعش.
وأضاف ريكار في مؤتمر صحافي يوم الأحد أن المشتبه به البالغ من العمر 26 عاما أعلن ذلك في تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وقال ريكار إن التحقيق الحالي يتعلق بتهم القتل والشروع في القتل على صلة بمنظمة إرهابية.

مقتل سائح
ولقي سائح ألماني حتفه وأصيب اثنان، أحدهما بريطاني، في هجوم لمسلح بسكين ومطرقة قرب برج إيفل مساء أمس السبت وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "هجوم إرهابي".

بدوره قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين للصحفيين أمس إن الشرطة ألقت القبض سريعا على الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما باستخدام مسدس صاعق.

وأضاف أن المشتبه به سبق وأن حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في عام 2016 بتهمة التخطيط لهجوم آخر وهو مدرج على قائمة مراقبة أجهزة الأمن الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية.
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