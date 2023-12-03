Advertisement

عربي-دولي

إحراق 7 أشخاص حتى الموت في جنوب أفريقيا

Lebanon 24
03-12-2023 | 16:57
A-
A+
Doc-P-1137151-638372443933731685.JPG
Doc-P-1137151-638372443933731685.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا أنها فتحت تحقيقا بتهمة القتل بحق مجموعة قيّدت وأحرقت حتى الموت 7 شبان، وأضافت أن عصابة متهمة بالوقوف وراء سلسلة جرائم في بلدة ديبسلوت التي تقع شمال جوهانسبرغ، هي وراء الحادث.
Advertisement

وصرح الناطق باسم الشرطة مافيلا ماسوندو بأن الدافع وراء عمليات القتل لم يتضح بعد، لكنه أكد أن الشرطة تدين بشدة عمليات الاقتصاص الذاتي وتولي أفراد المجتمع مسؤولية تطبيق العدالة بأنفسهم، التي تعد جريمة جنائية خطرة.

وكثفت الشرطة دورياتها في الأحياء الفقيرة الأكثر عرضة لأعمال العنف.
المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:25 | 2023-12-03
16:00 | 2023-12-03
15:40 | 2023-12-03
15:19 | 2023-12-03
14:52 | 2023-12-03
14:51 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24