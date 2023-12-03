إحراق 7 أشخاص حتى الموت في جنوب أفريقيا

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أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا أنها فتحت تحقيقا بتهمة القتل بحق مجموعة قيّدت وأحرقت حتى الموت 7 شبان، وأضافت أن عصابة متهمة بالوقوف وراء سلسلة جرائم في بلدة ديبسلوت التي تقع شمال جوهانسبرغ، هي وراء الحادث.وصرح الناطق باسم الشرطة مافيلا ماسوندو بأن الدافع وراء عمليات القتل لم يتضح بعد، لكنه أكد أن الشرطة تدين بشدة عمليات الاقتصاص الذاتي وتولي أفراد المجتمع مسؤولية تطبيق العدالة بأنفسهم، التي تعد جريمة جنائية خطرة.وكثفت الشرطة دورياتها في الأحياء الفقيرة الأكثر عرضة لأعمال العنف.