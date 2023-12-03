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عربي-دولي
واشنطن تنفّذ ضربة عسكرية في العراق
Lebanon 24
03-12-2023
|
18:25
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قال مسؤول عسكري أميركي أن "ضربة دفاع عن النفس شنّت في العراق ضدّ موقع إطلاق طائرات مسيرة"، في أعقاب الإعلان عن مقتل خمسة عناصر من فصيل موالٍ لإيران بضربة جوية في محافظة كركوك.
وأكد المسؤول شنّ ضربة دفاع عن النفس ضد تهديد وشيك في محافظة كركوك.
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