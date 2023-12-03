واشنطن تنفّذ ضربة عسكرية في العراق

قال مسؤول عسكري أميركي أن "ضربة دفاع عن النفس شنّت في العراق ضدّ موقع إطلاق طائرات مسيرة"، في أعقاب الإعلان عن مقتل خمسة عناصر من فصيل موالٍ لإيران بضربة جوية في محافظة كركوك.

وأكد المسؤول شنّ ضربة دفاع عن النفس ضد تهديد وشيك في محافظة كركوك.

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