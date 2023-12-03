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عربي-دولي
زلزال بقوّة 6.9 درجة يضرب قبالة سواحل جنوب الفيلبين
Lebanon 24
03-12-2023
|
19:00
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ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة قبالة سواحل جنوب الفيلبين في وقت مبكر اليوم الاثنين، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، في أحدث هزة ضمن سلسلة من الهزات القوية التي سُجلت في المنطقة نفسها.
وقع زلزال اليوم الاثنين قرابة الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (20.00 توقيت غرينتش الأحد) على عمق 30 كيلومترا وعلى بعد حوالى 72 كيلومترا شمال شرق مدينة هيناتوان في جزيرة مينداناو.
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واستبعد معهد الفيلبين لعلوم البراكين والزلازل الذي أفاد أن قوة الزلزال بلغت 6.7 درجة، خطر تشكل أمواج تسونامي.
وبعد فترة وجيزة، سجل مركز المسح الجيولوجي الأميركي زلزالا آخر بقوة 5.4 درجة ضرب في المنطقة على بعد 28 كيلومترا شرق أراس-آسان وعلى عمق 43 كيلومترا.
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