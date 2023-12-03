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عربي-دولي

اسرائيل وسّعت عملياتها العسكرية.. غارات مكثفة على غزة واقتحامات في جنين وطولكرم

Lebanon 24
03-12-2023 | 22:00
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وسعت القوات الإسرائيلية من عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة، وشنت غارات مكثفة فجر اليوم الاثنين، استهدفت عدة مواقع في دير البلح وخان يونس، فيما شنت اقتحامات في جنين وطولكرم بالضفة الغربية.
 
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واستشهد وأصيب العديد من المواطنين، قبيل منتصف الليلة بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بصاروخ أطلق من قبل طائرة استطلاع إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إن القصف أسفر عن سقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، إلى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان.

ونقلت الوكالة عن مصادر صحية عن وجود أكثر من 35 جثة داخل وأمام المستشفى لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الإسرائيلية.

وفي تطور لاحق، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مربعات سكنية محيطة وقريبة من المستشفى في بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الذين اكتظت بهم أروقة مستشفى كمال عدوان.
 
 
وفي مدينة جنين بالضفة الغربية، قالت إذاعة "صوت فلسطين" اليوم الاثنين إن صفارات الإنذار دوت فيها، فيما لم تذكر الإذاعة أي تفاصيل إضافية، لكن وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن القوات الإسرائيلية اقتحمت الحي الشرقي من المدينة، كما اقتحمت بلدة قفين شمال طولكرم في الضفة الغربية في الساعات الأولى اليوم، وسط إطلاق كثيف للنيران.

وقالت الوكالة إن القوة الإسرائيلية اقتحمت قفين بدوريات راجلة ومحمولة من الجهة الغربية، حيث تمركزت في المنطقة الجنوبية منها.
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