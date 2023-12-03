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عربي-دولي

الصين تتهم سفينة حربية أميركية باختراق مياهها الإقليمية

Lebanon 24
03-12-2023 | 23:23
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قال الجيش الصيني، الاثنين، إن سفينة حربية أميركية دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وقال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين في بيان "الولايات المتحدة تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين".
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وأضاف أن الولايات المتحدة تثير التوتر عمدا في بحر الصين الجنوبي وتنتهك سيادة الصين بشكل خطير.
وتخوض الصين نزاعا مع عدد من جيرانها بشأن مطالباتها واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي.
وفي الأشهر القليلة الماضية خاضت عدة مواجهات مع سفن فلبينية واحتجت أيضا على دوريات للسفن الأميركية في المناطق محل النزاع.
وأضاف المتحدث‭ ‬أن جيش التحرير الشعبي الصيني‭ ‬أعد قوة بحرية لمتابعة ومراقبة السفن الأميركية وأن "قواته في مسرح العمليات في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات للدفاع بحزم عن السيادة الوطنية". (الحرة)

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