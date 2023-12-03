يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعرف عدد الضحايا قبل القصف.. هذا دور نظام "غوسبيل" في حرب غزة

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في الحرب الدائرة في قطاع غزة تم استخدام أسلحة فتاكة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وفي المقدمة نظام "غوسبيل"، الذي تسبب استخدام الجيش الإسرائيلي له في حصيلة كبيرة للشهداء الفلسطينيين.وسلطت وسائل إعلام، منها صحف "الغارديان" البريطانية و"ليبراسيون" الفرنسية، ومجلة "972+" الإسرائيلية الضوء على توظيف تل أبيب للتكنولوجيا الحديثة في الحرب التي تقترب من إتمام شهرها الثاني.ووفق مسؤولين أمنيين، فإن إسرائيل خاضت حربها الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي باستخدام التعلم الآلي والحوسبة المتقدمة خلال معاركها مع الفلسطينيين في أيار 2021، ثم توسعت في الحرب الحالية، كما جاء في مجلة "972+".نظام "غوسبيل"جاء في تقرير لصحيفة "الغارديان"، يوم الجمعة الماضي، أن الجيش الإسرائيلي يستخدم برنامج ذكاء اصطناعي يدعى "غوسبيل"، مرتبط بوحدة استخبارات عسكرية سرية، يتم تغذيته بالبيانات ثم يختار الأهداف المراد قصفها خلال الحرب على غزة، والتي أتاحت فرصة غير مسبوقة لاستخدام هذه الأدوات في مسرح عمليات واسع.وسبق أن علق الجيش الإسرائيلي على هذا الأمر، قائلا إن عناصر تلك الوحدة، ينفذون "هجمات دقيقة على البنية التحتية المرتبطة بحماس، ويتم إلحاق أضرار كبيرة بالعدو، مع خسائر من جهة المدنيين".ووفق مصادر طبية تابعة لحركة حماس الحاكمة في غزة، فإن عدد القتلى الفلسطينيين ارتفع إلى 15523 شخصا وأكثر من 41316 مصابا منذ بدء الحرب 7 أكتوبر الماضي."مصنع اغتيالات جماعية"وقدم تحقيق أجرته "مجلة 972+"، ونشرته الجمعة أيضا ، تفسيرا لسقوط آلاف الشهداء والمصابين الفلسطينيين من المدنيين خلال الحرب، وهو أن الاستخدام الواسع الناطق لنظام "غوسبيل".ونقلت المجلة الإسرائيلية عن ضابط مخابرات سابق، القول إنه يسهل بشكل أساسي إنشاء "مصنع اغتيالات جماعية".ما هي قدرات "غوسبيل"؟بشكل أكثر تفصيلا، يوضح الخبير التكنولوجي محمد الحارثي، لموقع "سكاي نيوز عربية" قدرات نظام "غوسبيل" انه جزء من منظومة متكاملة يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي لمهام الرصد والاستطلاع والتتبع والتعرف على الأماكن، مثل رصد الأنفاق وتحليل البيانات اللحظية، كما كانت تعمل "إيجل آي" وغيرها.أضاف: "غوسبيل جزء من نظام الاستطلاع الجوي المتكامل لإسرائيل، ويعتمد على طائرات بدون طيار (UAV) للقيام بمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في السماء. "وتتميز طائرات غوسبيل بالقدرة على الطيران لفترات طويلة وارتفاعات عالية وسرعات متوسطة، وهي تعمل بدون طيار؛ حيث يتحكم الطيارون في الأرض في حركة الطائرة. (سكاي نيوز)