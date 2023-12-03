Advertisement

عربي-دولي

رئيس الشاباك يتوعد بتصفية قادة حماس في لبنان والخارج

Lebanon 24
03-12-2023 | 23:43
A-
A+
Doc-P-1137203-638372694168437393.jpeg
Doc-P-1137203-638372694168437393.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وفي تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) اليوم الأحد قال إن إسرائيل ستلاحق حركة حماس في قطر وتركيا ولبنان، حتى لو استغرق الأمر سنوات.
وأضاف بار "حدد لنا مجلس الوزراء هدفا... هو القضاء على حماس. هذه ميونيخ الخاصة بنا. سنفعل ذلك في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في قطر. (ربما) يستغرق الأمر بضع سنوات لكننا مصممون على تنفيذه".
Advertisement
وبذكره ميونيخ، كان بار يشير إلى رد فعل إسرائيل على مقتل 11 من أعضاء الفريق الأولمبي الإسرائيلي عام 1972 عندما شن مسلحون من منظمة أيلول الأسود الفلسطينية هجوما على دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ.

وردت إسرائيل بتنفيذ حملة اغتيالات مستهدفة ضد نشطاء وأعضاء المنظمة على مدى عدة سنوات وفي عدة دول.
فيما لم يتضح متى أدلى رئيس الجهاز بهذه التصريحات أو لمن، بحسب وكالة "رويترز".
حماس ترد
 
بدوره أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس أن التهديدات الإسرائيلية باستهداف قادة حماس في الداخل والخارج لا تخيف أحدا من قادة الحركة وتعكس "المأزق" الذي تعيشه إسرائيل.
وأضاف في بيان أن هذه التهديدات تمثل "انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة التي ذكرها قادة العدو ومساسا مباشرا بأمنها ما يستدعي ملاحقة العدو ومحاسبته على تطاوله وغروره".
وتابع أن هذه التهديدات تعكس "المأزق السياسي والميداني الذي يعيشه العدو".
هجوم 7 تشرين الاول 
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد أن اقتحم مقاتلوها الحدود من غزة في السابع من تشرين الأول وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا نحو 240 أسيراً.
بدورها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ ذلك الحين أدى لمقتل ما يزيد على 15500 فلسطيني حتى
الآن.
وبخلاف غزة يقيم قادة حماس في لبنان وتركيا وقطر أو يزورونها بشكل متكرر. وساعدت قطر في التوسط في هدنة استمرت أسبوعا لكنها انهارت يوم الجمعة.


وعلى مر السنين عرض العديد من الدول توفير بعض الحماية لحماس التي تصنفها أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل واليابان والولايات المتحدة "منظمة إرهابية".
وفي عام 1997، فشل عملاء الموساد الإسرائيلي في تسميم زعيم حماس آنذاك خالد مشعل في الأردن، واضطرت إسرائيل لمنح الأردن الترياق اللازم لإنقاذ حياة مشعل. وحينها كان بنيامين نتنياهو يتولى رئاسة الوزراء. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:22 | 2023-12-04
01:21 | 2023-12-04
01:08 | 2023-12-04
01:02 | 2023-12-04
00:44 | 2023-12-04
00:44 | 2023-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24