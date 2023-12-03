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بالفيديو: انفجار بركان في إندونيسيا... 11 ضحية ورماد يكتسح مناطق!

Lebanon 24
03-12-2023 | 23:59
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عثر على جثث 11 متنزها على الأقل بعد ثوران بركان في غرب إندونيسيا، حسبما قال مسؤول إنقاذ محلي لوكالة فرانس برس، الإثنين. 
 
 
ومتحدثا غداة ثوران البركان، قال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بادانغ، عبد المالك: "ثمة 26 شخصا لم يتم إجلاؤهم، عثرنا منهم على 14، هم 3 أحياء و11 فقدوا حياتهم".
 
 
وثار بركان في غرب إندونيسيا، الأحد، مطلقا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر، مما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، حسب ما أفاد مسؤولون.
 
 
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وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة، والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.
 
 
وبدأ ثوران البركان، الأحد، عند الساعة 14,54 (07,54 بتوقيت غرينتش).
 
 
وقال عبد المالك إن هناك ما مجموعه 75 متنزها كانوا على الجبل منذ السبت، ويحاول رجال الإنقاذ إحصاءهم.
 
 
وقد لا يخطر بعض المتنزهين السلطات عند دخول هذه المناطق أو مغادرتها، لذلك يبقى العدد الحقيقي للمفقودين غير المعروفين، غير واضح.
 
 
وقال رئيس المركز الإندونيسي لعلم البراكين، هيندرا غوناوان، في بيان، إن الرماد رصد على ارتفاع 3 آلاف متر فوق قمة ميرابي، مشيرا إلى أن "الثوران لا يزال مستمرا".

ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى عام 2010، حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالي 280 ألف نسمة.
 
 
وكانت تلك أعنف ثورة له منذ عام 1930، عندما تسبب بمقتل نحو 1300 شخص. وفي سنة 1994، لقي حوالي 60 شخصا حتفهم بسبب ثوران آخر. (الحرة)
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