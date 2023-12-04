لماذا تقصف إسرائيل مخيم جباليا وحي الشجاعية باستمرار؟

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ووفق المعلومات، تنوي الفرقة 36 من الجيش الإسرائيلي شن عملية برية بهدف السيطرة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حسب ما نقل موقع "والا نت" الإخباري الإسرائيلي.



كما تستعد فرقة أخرى من الجيش الإسرائيلي هي الفرقة 162 لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة جباليا شمال مدينة غزة، ستمتد إلى مخيم جباليا للاجئين.



في المقابل، تتوقع القوات الإسرائيلية أن تواجه مقاومة شرسة من قبل حركة حماس.



وتصف إسرائيل جباليا والشجاعية بأنهما يعدان من معاقل حماس. وكانت توعدت أكثر من مرة بتصفية الحركة وقادتها، وإنهاء وجودها في القطاع الفلسطيني الساحلي. تواصل إسرائيل قصفها على مناطق شمال القطاع أيضاً ووسطه، فقد قصفت خلال الفترة الماضية كلاً من منطقة جباليا (شمالاً) والتي تضم مخيماً للاجئين كان تعرض أكثر من مرة للقصف الدامي، وحي الزيتون والشجاعية شرقاً، فضلا عن دير البلح في الوسط.ووفق المعلومات، تنوي الفرقة 36 من الجيش الإسرائيلي شن عملية برية بهدف السيطرة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حسب ما نقل موقع "والا نت" الإخباري الإسرائيلي.كما تستعد فرقة أخرى من الجيش الإسرائيلي هي الفرقة 162 لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة جباليا شمال مدينة غزة، ستمتد إلى مخيم جباليا للاجئين.في المقابل، تتوقع القوات الإسرائيلية أن تواجه مقاومة شرسة من قبل حركة حماس.وتصف إسرائيل جباليا والشجاعية بأنهما يعدان من معاقل حماس. وكانت توعدت أكثر من مرة بتصفية الحركة وقادتها، وإنهاء وجودها في القطاع الفلسطيني الساحلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق الشهر الماضي عملية توغل بري شمال القطاع وفصل المنطقة الشمالية عن الجنوب، قبل أن يعلن أمس الأحد أنه بدأ عملياته جنوبا، لاسيما في مدينة خان يونس حيث يعتقد أن أعلى قيادات حماس ومنها زعيمه في القطاع يحيى السنوار، ومسؤول الجناح المسلح محمد الضيف متواجدان فيها.



فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات، فضلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أكثر من مرة أن الحرب مستمرة حتى إن طالت أشهراً ، بهدف القضاء على حماس، إلا أن عددا من الخبراء شككوا في إمكانية تحقيق إسرائيل لهدفها هذا بشكل حاسم. (العربية)