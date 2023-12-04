فيديو لجنود إسرائيليين يُثير موجة غضب عارمة.. يلهون ويمرحون فوق الخراب في غزة!

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عدد من الجنود الإسرائيليين وهم يلهون ويمرحون أمام ساحة أحد الأبنية المهدمة في قطاع غزة.



وبدا هؤلاء الجنود يركبون دراجات وجدوها مرمية أمام المنازل المهدمة، والتي تحولت ركاماً. وراحوا يضحكون ويمرحون.

North Gaza |



Yepp, we are dealing with psychopaths



Israeli soldiers riding stolen bicycles from Palestinian homes they destroyed. pic.twitter.com/8MZoYqRRDR — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) December 3, 2023 Advertisement

الفيديو أثار موجة غضب لدى العديد ممن نشروه على منصات التواصل لا سيما منصة "إكس"، إذ اعتبر أحد المعلقين أن "الجندي يركب دراجة أحد الفتية الفلسطينيين الذي ربما قتلته إسرائيل أو بأحسن الأحوال فر من القصف بعدما خسر عائلته".



كما سخر آخرون من تصرفات هؤلاء الجنود، الذين يخوضون "حرباً" على الدراجات الهوائية.







