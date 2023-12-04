الرئيس العراقي: انتهت الأزمة لكن تحسين الخدمات يحتاج سنوات

في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، على هامش مؤتمر الأطراف للمناخ، COP28، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن التغيرات المناخية أثرت كثيرا على العراق، مثل ما أثرت على العالم.

وقال الرئيس العراقي في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن بعد استتباب الأمن أصبح لدى الحكومة العراقية برنامج مكثف لتلبية احتياجات السكان.

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وشدد رشيد على أهمية إبقاء الأمن في العراق، وتحسين بنيته التحتية.

وأضاف: "الأزمة في العراق انتهت لكن تحسين الخدمات يحتاج سنوات عدة، والتحدي المائي في العراق سببه مصادره المائية التي تأتي من الخارج، وهناك تنسيق مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه".





وأشار الى ان "عمليات النزوح في العراق مرتبطة بعوامل كثيرة منها تغيرات المناخ، وهي تنخفض بشكل ملحوظ داخل العراق". وقال ان "علاقاتنا جيدة مع دول الجوار والمنطقة، والوضع مستقر في بغداد أمنيا ولكن الإعلام يحاول تشويه هذه الصورة".وأشار الى ان "عمليات النزوح في العراق مرتبطة بعوامل كثيرة منها تغيرات المناخ، وهي تنخفض بشكل ملحوظ داخل العراق".