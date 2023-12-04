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عربي-دولي

الرئيس العراقي: انتهت الأزمة لكن تحسين الخدمات يحتاج سنوات

Lebanon 24
04-12-2023 | 01:22
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في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، على هامش مؤتمر الأطراف للمناخ، COP28، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن التغيرات المناخية أثرت كثيرا على العراق، مثل ما أثرت على العالم.
وقال الرئيس العراقي في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن بعد استتباب الأمن أصبح لدى الحكومة العراقية برنامج مكثف لتلبية احتياجات السكان.
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وشدد رشيد على أهمية إبقاء الأمن في العراق، وتحسين بنيته التحتية.
وأضاف: "الأزمة في العراق انتهت لكن تحسين الخدمات يحتاج سنوات عدة، والتحدي المائي في العراق سببه مصادره المائية التي تأتي من الخارج، وهناك تنسيق مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه".
 
وقال ان "علاقاتنا جيدة مع دول الجوار والمنطقة، والوضع مستقر في بغداد أمنيا ولكن الإعلام يحاول تشويه هذه الصورة".
 

وأشار الى ان "عمليات النزوح في العراق مرتبطة بعوامل كثيرة منها تغيرات المناخ، وهي تنخفض بشكل ملحوظ داخل العراق".
 
 
وتابع: "جفاف الأهوار لم يكن بفعل تغيرات المناخ ولكن بسبب العمليات العسكرية، قمنا بحل جميع مشاكلنا مع دول الجوار ونقوم بدور الوسيط في المنطقة، والعراق خسر ثلث الدولة بسبب الأعمال الإرهابية".
 

وختم حديثه قائلا: "نطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حقوق كاملة، ونستنكر العدوان الإسرائيلي على غزة ونطالب بوقف الحرب خلال أسبوع، وقرار العراق مستقل في قضايا المنطقة ولا نتبع أي دولة أخرى". (سكاي نيوز)
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