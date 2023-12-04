نجا بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، من العديد من المشاكل، بما في ذلك اتهامات بالفساد ومزاعم هذا العام بأن الإصلاح المثير للجدل للسلطة القضائية في البلاد كان بمثابة استيلاء على السلطة.

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وبحسب صحيفة "The New York Times" الأميركية، "لكن نتنياهو يواجه الآن أكبر أزمة في حياته السياسية، وتتزايد بشكل مضطرد ردة الفعل العنيفة ضد فشل حكومته في منع الهجوم الذي قادته حماس في السابع من تشرين الأول، فضلاً عن الانتقادات الموجهة إلى تعامله مع الحرب في غزة. ويتفق الأشخاص داخل حكومة نتنياهو وأولئك الذين يأملون في استبداله على أن مكانته لم تكن قط منخفضة إلى هذا الحد بين الجمهور الإسرائيلي. ومع ذلك، ونظراً لتعقيدات النظام البرلماني الإسرائيلي وتقلبات الحرب، لا توجد سوى مسارات قليلة لإطاحة نتنياهو قريباً من منصبه. ويقول محللون إن آفاقه السياسية على المدى الطويل وإرثه يعتمدان إلى حد كبير على كيفية تعامله مع الأيام المقبلة".

وأضافت الصحيفة، "في الأيام والأسابيع الأخيرة، تحولت الوقفات الاحتجاجية لتأبين الإسرائيليين القتلى إلى احتجاجات على قيادة نتنياهو، وتحولت الدعوات التي تطالبه بتحمل المسؤولية عن الإخفاقات الاستخباراتية التي سبقت هجوم حماس إلى حملة تطالب باستقالته. وهدد عضو اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم، إيتامار بن غفير، بإسقاط الحكومة، وذكر أعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إمكانية الانشقاق، وفقاً لاثنين من كبار أعضاء الحزب. وبدأت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب والأكثر أهمية لإسرائيل، في الضغط على رئيس الوزراء من أجل الحد من عدد القتلى المدنيين في غزة".

وتابعت الصحيفة، "مع دخول الحرب مرحلة جديدة يوم الجمعة بعد انهيار الهدنة التي استمرت سبعة أيام وبدء حملة جوية إسرائيلية متجددة، يبحث نتنياهو عن حل يمكن أن يرضي ائتلافه، ويسكت منتقديه، ويرضي السكان اليائسين منه لإعادة الرهائن المتبقين من غزة وهزيمة حماس. وفي تصريح للصحفيين يوم الجمعة، قال نتنياهو إنه ملتزم بـ "تدمير حماس"، وقد أخبر مساعديه بشكل خاص أنه يدفع الجيش لاغتيال رئيس حماس في غزة، يحيى السنوار، وفقًا لمسؤول إسرائيلي حالي ومسؤول سابق تحدثا مع رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة. ويعتقد نتنياهو، كما قال المسؤولون، أن اغتيال السنوار، العقل المدبر المفترض لهجمات 7 تشرين الأول، سيكون كافياً لإقناع الجمهور الإسرائيلي بأنه تم تحقيق نصر كبير ضد حماس وأن الحرب يمكن أن تنتهي".

وبحسب الصحيفة، "قال محللون سياسيون إسرائيليون إن وفاة السنوار يمكن أن توقف، ولكن لا تعكس، موجة الغضب العام الموجهة ضد نتنياهو. وقال أنشيل فيفر، صحفي في صحيفة "Haaretz" الإسرائيلية: "إذا نجح الجيش الإسرائيلي في اغتيال شخصية بارزة في حماس، أتوقع أن يسعى نتنياهو إلى الحصول على الفضل". وأضاف أنه على الرغم من الفضائح العديدة الماضية التي هزت سمعة نتنياهو، إلا أنه تمكن دائمًا من الحفاظ على موقعه السياسي. خلال معظم العام الماضي، خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للاحتجاج على خطط رئيس الوزراء لإجراء إصلاح قضائي. ويرى العديد من الإسرائيليين أن التغييرات مرتبطة بالمحاكمة المستمرة لنتنياهو بتهم الفساد، على الرغم من أنه نفى أي صلة بين الاثنين".

وتابعت الصحيفة، "في استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" في 7 أيلول، قال 75% من المشاركين إنهم يعتقدون أن حكومة نتنياهو "لا تعمل بشكل جيد". ولكن في الأسابيع التي تلت بداية الحرب، انخفضت أرقام نتنياهو بشكل مطرد. وفي استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية يوم الجمعة، قال 30% من المشاركين إن نتنياهو هو الأفضل لتولي منصب رئيس الوزراء، بينما فضل 49% أقرب منافسيه السياسيين، بيني غانتس، وزير الدفاع السابق، لتولي هذا المنصب. ووجد الاستطلاع نفسه أن دعم الليكود انخفض أيضًا. في إسرائيل، يتم تشكيل الحكومات من خلال نظام متعدد الأحزاب، يستطيع الحزب على أساسه الحصول على أغلبية لا تقل عن 61 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا. ويشغل ائتلاف نتنياهو حاليا 74 مقعدا. للإطاحة به، سيتعين على 13 عضوًا على الأقل في البرلمان مغادرة ائتلافه أو إجراء تصويت بحجب الثقة في المجلس التشريعي مع اختيار مرشح آخر ليحل محله".

وبحسب الصحيفة، "قال أفيف بوشينسكي، المستشار السياسي السابق لنتنياهو، إن أياً من السيناريوهين غير محتمل. وأضاف: "تقريبا كل شخص تتحدث إليه اليوم سيقول لك نفس الشيء، أن نتنياهو يجب أن يتنحى عن منصبه فهو لا يستطيع الاستمرار في قيادة هذا البلد". وتابع قائلاً: "ومع ذلك، في الوقت نفسه، هناك سيناريو حقيقي للغاية يتمثل في بقائه رئيسًا للوزراء على الرغم من عدم شعبيته بسبب صعوبة استبداله أو إقالته". وقال بوشينسكي إن بعض أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو تحدثوا عن الانقسام لتشكيل حزبهم الخاص، لكن من غير المرجح أن يفعلوا ذلك في خضم الحرب. وأضاف أن المشاعر السياسية الإسرائيلية تحولت إلى اليمين منذ 7 تشرين الأول، وتوقع أن أي انتخابات مستقبلية لا يمكن الفوز بها إلا من قبل مرشح يميني يُنظر إليه على أنه قائد عسكري قوي".

