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شعبيته انخفضت.. عمدة كييف يهاجم زيلينسكي: "سيخسر السلطة"

Lebanon 24
04-12-2023 | 04:07
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انتقد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشدداً على أن شعبيته آخذة في الانخفاض.

"سيخسر السلطة"
ورأى المسؤول أن الرئيس الأوكراني سيدفع ثمن أخطائه بخسارة السلطة في نهاية المطاف، وذلك في توبيخ مذهل نادر.
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كما قال كليتشكو لاثنين من المحاورين إن زيلينسكي بات معزولا واستبداديا بشكل متزايد، وفقا لصحيفة "تيليغراف".

وأضاف أن زيلينسكي يدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها، ملقيا باللوم على الرئيس الذي قال إنه تجاهل التحذيرات بشأن الغزو الروسي في فبراير 2022، وهي الإخفاقات التي قال إنها كادت أن تسمح للجيش الروسي بالسيطرة على كييف.

ويعد بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل والذي يشغل منصب عمدة كييف منذ عام 2014 خصما سياسيا لزيلينسكي، لكن تعليقاته تعكس الاستياء المتزايد من الرئيس بعد 21 شهرا من الحرب والهجوم المضاد الفاشل المدعوم من حلف شمال الأطلسي.

وكان كليتشكو أعلن أنه يتفق مع القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني على أن الحرب وصلت إلى "طريق مسدود".

"حان الوقت لإنهاء الحرب"
تأتي هذه التطورات بعدما أعلن أوليسكي أريستوفيتش، المستشار السابق لزيلينسكي، أنه يريد تحدي الرئاسة الأوكرانية، مشددا على أن الوقت قد حان الآن لبدء التحدث مع الكرملين حول إنهاء الحرب.

يشار إلى أن استطلاعات الرأي في أوكرانيا كانت أشارت إلى أن الدعم للقتال ضد روسيا ودعم زيلينسكي قد انخفض، على الرغم من أنهما لا يزالان أعلى من 60% . (العربية)





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