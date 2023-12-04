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عربي-دولي

سر التغير الغريب في خطابات جون كيربي

Lebanon 24
04-12-2023 | 04:50
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منذ أيام عدة بدأت الولايات المتحدة تغير لهجتها تجاه إسرائيل، وتحثها علناً وسراً على تفادي استهداف المدنيين في قطاع غزة.

 
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 إلا أن التغير الأوضح جاء على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي.
 
 

فالرجل كان في بدايات الحرب، من بين أشرس المدافعين عن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

 

وقال في أحد المؤتمرات الصحفية في أكتوبر الماضي، إن الضحايا تسقط في الحروب والأبرياء يتضررون. فهذا أمر لا مفر منه، وفق تعبيره!

 

إلا أن هذا "الخيار الذي لا مفر" منه سقط في حديثه أمس.

 

فقد أكد خلال مقابلة مع شبكة "سي بي أس" أنه لا يجب على الإطلاق أن يسقط ضحايا مدنيين في غزة.

 

كما لفت إلى أن بلاده تعمل مع إسرائيل "لحملها على أن تكون أكثر حذرا ودقة في ضرباتها قدر الإمكان".

 

وفيما انتشر هذا المقطع على مواقع التواصل لاسيما منصة إكس، علق بعض المغردين متسائلين عن سبب تغير هذه اللهجة في خطاب الإدارة الأميركية التي بدأت مؤخراً وتحت ضغط الرأي العام الأميركي وخوفاً من الانتخابات الرئاسية الآتية، تدعو إسرائيل إلى تقليص عدد الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

 

 
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